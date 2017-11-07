復育蜜蜂幫授粉 農友賺外快撇步超友善環境

務農的林文榮說，他在有機轉型田區上飼養蜜蜂，除了賣蜂，也宣傳友愛環境的理念。（記者邱芷柔攝）

2017-11-07 17:51

〔記者邱芷柔／屏東報導〕全身布滿絨毛，極易黏附花粉的蜜蜂，被譽為田間最有授粉效率的昆蟲，但近年受到氣候變遷與農藥過度使用等因素影響，各地都傳出蜜蜂數量大幅減少，導致許多農作物面臨無法授粉危機，屏東萬巒鄉農民林文榮3年前開始利用自家田間復育蜜蜂，成功協助鄰近農作授粉，也為自己帶來額外收入。

林文榮說，3年前他看到蜜蜂消失的紀錄片，開始決定復育蜜蜂，一開始購買6箱蜜蜂，經過不斷分蜂，現在維持30箱的養殖數量。

林文榮指出，每個蜂箱有8個蜂片，平均每箱中有2萬5千到3萬隻蜜蜂，每箱以3千元售出，由於專業蜂農多以販售蜂蜜為主，他則把蜜蜂賣給有需要的農友，平均每季能賣出10多箱，每季約能增加近5萬元收入。

林文榮表示，每到冬季就是蜂群銳減的季節，這時候正巧是地方瓜農需要交花的時候，台灣以小農居多，同一地區作物種類複雜多樣，透過蜂群來授粉，可以確保較佳的授粉效果，蜂群雖然會隨著天氣、季節的變化，讓族群有所增減，但只要半徑2.5公里內有蜜源就能存活，他在有機轉型田區上飼養蜜蜂，除了賣蜂，也宣傳友愛環境的理念。