20年來守護學童上學 溫月霞成最佳守門員！

新竹市政府主計處的溫月霞20多年擔任導護媽媽志工服務，每天守護學童上學的安全，成了孩子心中最棒的守門員。（記者洪美秀攝）

2017-11-07 17:24

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府主計處的溫月霞，20多年來守護國小學童，擔任國小導護媽媽與交通指揮，每天風雨無阻守護在校門口，護送學童平安上下學。去年溫月霞發現心律不整，但遲未手術，在家人要求下今年完成心臟手術，術後又重返導護媽媽工作，每天在校門口守護學童，成了她工作之餘最開心的志工服務。

57歲的溫月霞，20多年前，每天送孩子上小學後，發現很多學童自行過馬路上學很危險，因此「雞婆」自願擔任導護媽媽，一做就是20年。現在孩子都大了，她仍在民富國小、虎林國小、虎林國中三間學校輪流「值勤」，今年虎林國小更頒發服務20年的感謝狀，稱她是學童安全的守護者。

不過，去年工作途中，溫月霞突然心跳加速，無法行走自如，送急診後發現心臟心律不整，因害怕做手術，直到今年才決定完成心臟手術。孩子雖希望她卸下工作職務，但她還是持續投入導護媽媽的工作，因為「看到小朋友能安全上學，就是最開心的事」。

20年來，天還沒亮，溫月霞每天早晨5點半起床，最晚6點半出門，送孩子上學後，便開始忙碌的導護工作，「短短40分鐘導護時間，卻大大守護學童的安全」，她笑說，幾乎沒有導護過自己的小孩，如果遇上颱風下雨，更想早一點出門，深怕交通更壅塞，影響學童安全。

溫月霞說，過去曾有小男孩過馬路時，到她面前送給她一顆白柚，且說「阿姨謝謝妳，每天讓我們平安上學」，這樣溫馨的舉動讓她下感動不已，更加堅持這項導護媽媽工作，也成為她每天活力工作的泉源。

新竹市政府主計處的溫月霞20多年擔任導護媽媽志工服務，每天守護學童上學的安全，成了孩子心中最棒的守門員。（記者洪美秀攝）