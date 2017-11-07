停工紙廠欲捲土重來 芳苑鄉民怒吼：滾出去

芳苑鄉民手持抗議標語，要求東泰紙業滾出芳苑。（記者陳冠備攝）

2017-11-07 17:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署上個月查出，位於埔心鄉的華德美紙業公司用暗管偷排廢水，並且未做好空污防治設備，排放戴奧辛超標遭勒令停工，眾人一片叫好，可是與華德美公司關係密切的東泰生技紙業公司，卻在此時悄悄重新申請廢水排放地面水體許可證，此舉令當地芳苑鄉民不滿，認為黑心企業如果重新運作，排廢將會嚴重污染當地文蛤養殖業，今日上百村民集結東泰紙廠，怒吼「滾回去」、「拒發許可證」。

對此，東泰紙廠今日大門緊閉，記者撥打大門外聯絡電話也無人回應；彰化縣政府環保局則表示，該局已經在11月2日駁回申請，面對多次違反污染的事業，會更加嚴格審核。

位於芳苑鄉新寶村的東泰生技紙業公司，成立3年間，因未擁有廢水排放地面水體許可證，就逕行繞留排放廢水，而且屢排空污，讓對面的新寶國小學生不得不帶口罩上課，該公司被稽查12次、處分6次金額146萬元，最後在103年底被彰化縣環保局勒令停工。

不過東泰停工3年後，今年10月11日突然重新提出廢水排放地面水體許可證申請，但是東泰公司就是華德美排放戴奧辛超標被起訴的鍋爐操作業者，兩方還是岳母與女婿關係，加上華德美前身為東麗紙業，營業期間就被稽查117次，處分22次，前科累累，這次岳婿聯手再回芳苑，恐再製造污染，當地居民驚恐得只好成立自救會，並向立委洪宗熠、彰化環保聯盟等單位陳情，希望共同抵制。

芳苑鄉反污染自救會會長林濟民表示，東泰紙廠為了復工，口口聲聲說企業很有良心，可是關係企業華德美卻被抓包製造污染，荼毒埔心百姓，這種公司已經沒有誠信跟良心，講再多話都不能相信，如果復工，芳苑也會面臨超抽地下水危機，到時這裡的養殖漁業「就去了了」，黑心企業一定要滾出芳苑。

反東麗紙廠自救會會長林連宗指出，東麗紙廠相關企業污染不斷，20年前地方就組織抗爭，但業者卻遲遲不遷廠還放任破產，去年公司遭法拍，原以為不會再回來，想不到還能申請復工，真是可惡，希望政府單位拒發許可證。

環保局表示，東泰公司重新申請的廢水排放地面水體許可證，該局已於11月2日審查後退件，面對多次違反水污染防治法的事業，環保局除要求設置水質水量自動連續監測設備，並組成專家學者審查會，以更嚴謹的態度審核，捍衛環境正義。

相關影音