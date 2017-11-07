推動垃圾專用袋 虎尾鎮堀頭里成示範點

虎尾鎮堀頭里成為雲林縣第一個使用環保專用袋倒垃圾的村里。（記者詹士弘攝）

2017-11-07 17:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府建構零廢棄物示範社區，推動垃圾專用袋政策，虎尾鎮堀頭里雀屏中選，成為第一個示範點，未來該里每人每個月分配5個環保局發放專用垃圾袋，不用專用袋清潔隊將拒收垃圾，預估垃圾減量可達2成，用剩的垃圾袋則可換洗碗精等贈品。

虎尾鎮堀頭里長李萬壽表示，他十幾年前就推動社區資源垃圾回收工作，新開設的資源回收站分類更仔細，由於成效卓越，被環保局選為垃圾專用袋使用示範點，他已舉辦過兩次里民大會討論，環保局半年前也在社區密集宣傳，目前多數里民都有共識，只有少數有異聲。

李萬壽說，里民每人每月可分配到5個專用垃圾袋，堀頭里共有900多名里民，從今天起必須使用專用袋清潔隊才會收垃圾，每個垃圾袋約可容納2.8公斤重垃圾，沒有用完的垃圾袋，只要累計5個就可兌換洗碗精等宣導品，以鼓勵里民配合垃圾減量。

雲林縣環保局代理局長張喬維表示，示範資源回收站分5大項12類的細分類回收資源垃圾，能有效將民眾常忽略的資源物回收；回收物變賣所得將作為社區建設基金，為鼓勵民眾在家進行資源回收物清洗、縮小體積及分類工作，然後送往鄰近的資源回收站，依兌換點數獲得獎勵，可兌換洗碗精、洗手乳等生活用品。