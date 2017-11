防災外交突圍 新北將主辦2018危機管理網大會

2017-11-07 20:07

〔記者吳仁捷/新北報導〕新北市積極參與歐亞9個城市共組的危機管理網2017年會,今天以「一步一腳印 深耕防救災」為題,向東京、首爾、新加坡、倫敦等國分享新北市近年的防救災經驗,新北市透過防災外交,展現自身救災能量與提升災害管理政策與等防災科技獲得肯定,爭取到2018危機管理網大會主辦權,以防災交流突破外交困境,再次成功為台灣發聲。

危機管理網(Network for Crisis Management)由日本東京發起,民國91年首度在日本東京舉辦,目前擁有14個會員國、15個城市參加,透過交流各國救災經驗、共同提升災害防救實務運作專業能力,培養危機管理人才與強化彼此的危機管理能量;新北市防災能量在近10年有長足進步,近年新北市消防局每年參與日本東京年度防災演習,積極爭取加入會員城市,民國99年受邀擔任觀察員,經過7年努力,今年3月14日正式成為會員。

今年的危機網大會在6、7日在韓國首爾舉辦,新北市消防局由專長指揮救災的副局長陳崇岳、新北市災害防救辦公室執行秘書張易鴻與會,以新北市災害防救經驗「一步一腳印 深耕防救災(Implementation and Execution of Disaster Management Policies in New Taipei City‐Build a Safer City)」為題,和參與城市東京、首爾、新北市、台北市、新加坡、雅加達、吉隆坡、倫敦、布魯塞爾等8國、9個城市分享災害管理政策、災害潛勢及避難資訊、災害預警情資整合與科技運用等重要經驗,陳崇岳並從首爾市消防與災難本部鄭文鎬本部長手中,接下2018危機管理網大會的主辦權。

陳崇岳接獲會旗後,邀請各城市踴躍參加明年的大會,善盡新北市地球村一份子的責任,將持續與國際分享災害防救的實務經驗及多邊救災交流;陳崇岳說,新北市近年有許多防救災創新作法與具體執行成果,但也遭逢八仙塵爆、蘇迪勒颱風等重大災難,累積危機管理、災後重建等寶貴經驗,陳崇岳向各城市分享新北市危機管理政策與措施,汲取各國的寶貴經驗,及建立更綿密的情感,精進新北市的政策與策略。

陳崇岳說,去年接受韓國捐贈救災VR軟體後,為了精進救災人員對於緊急事故指揮處理能力與知識,規劃明年危機網大會在台灣召開前,建置我國首個「緊急應變指揮學院(Emergency Response Command Academy,ERCA)」,運用科技化的電腦模擬工具運用效能,啟用後可望成為台灣最先進的指揮官訓練基地。