基隆企業家捐車 偏鄉校長感動

華泰船務代理公司董事長簡重和與聯興國際物流董事長洪英正合捐，致贈台東縣長濱國小九人座校務車，長濱國小學子隔天搭乘新車出賽，用贏球佳績回報企業家的愛心。（記者俞肇福翻攝）

2017-11-07 16:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕位處台東縣長濱鄉的長濱國小，去年在學校教師與家長合作下，重新恢復少棒隊組訓，迄今已獲得2座冠軍與1座季軍，球隊資源匱乏亟待外界支援；華泰船務代理公司董事長簡重和從新聞報導得知此事，找上聯興國際物流公司董事長洪英正，兩人合捐9人座汽車給球隊，讓學子不用摸黑起早等公車，學生笑開懷。

簡重和回憶說，今年3月他在電視新聞中看到長濱國小球員穿破鞋練球，他於心不忍致電給學校表達捐贈意願，不料，校長嚴政雍開口說希望有輛車，希望讓學生外出練球，不用大清早摸黑起床；因為長濱國小距離台東90公里，距離花蓮95公里，每次為了外出比賽，師生十分辛苦。

嚴政雍哽咽的說，簡董打電話給他，說捐車的事搞定了，他整個人驚喜，接下來簡董又說「對不起，讓你們等這麼久」，他整個人感動到要哭了，哪有人捐車給學校，還跟對方說對不起，讓你們等這麼久。

上個月底，9人座新車送到台東學校，隔天學生開心地搭新車參加球賽，球隊立馬用勝球的佳績，回報來自基隆愛心企業家的贊助。