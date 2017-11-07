科博館引進VR、AR科技 帶觀眾「虛擬時空奇幻歷險」

5D虛擬恐龍樂園可進入VR虛擬復育的恐龍樂園，進行場刺激的恐龍追撃歷險。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-07 16:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕VR、AR科技應用夯，國立自然科學博物館也引進新科技，打造「超·實境-虛擬時空奇幻歷險展」，讓民眾透過數位互動科技，包括能前進恐龍樂園，透過VR身歷其境「看見恐龍」。

科博館考量時下科技之新月益，有別於傳統靜態展示，新打造數位科技體驗展「超·實境-虛擬時空奇幻歷險展」，運用「光雕投影」「虛擬實境」（VR）、「擴增實境」（AR）、「體感互動」、「沉浸體驗」等數位互動科技，創造出真實與虛擬融合的科幻世界。

科博館指出，特展分為奇幻區包括體驗地球生命演化的「D博士的時空歷險」、「生生不息的地球」，另可進入恐龍樂園，幫麻吉恐龍彩繪新衣的「彩繪恐龍時代」，還有運用體感科技的「史前人類生活」，化身史前大馬璘人，學習狩獵、耕作、捕魚等四個主題。

另有歷險區，包括「環遊世界生態之旅」踩著腳踏板啟動虛擬穿梭機，與夥伴們一起環遊世界；VR虛擬復育的「5D虛擬恐龍樂園」，進行刺激好玩的恐龍追撃歷險，和在沙坑中挖掘恐龍化石並設計賽車場景，透過VR虛擬還原和復活的恐龍一起進行「吉普車考古大冒險」等。

科博館指出，特展即日起展到明年8月31日，採售票展，但為提供觀眾舒適的體驗空間，奇幻區體驗每日共分為5個場次（每場次90分鐘），限購當日場次，售完為止；歷險區為悠遊卡收費體驗區，開放一般觀眾排隊體驗。