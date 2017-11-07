西濱快108年「貫通」 今年3路段先通車

2017-11-07 16:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台61線西濱快速公路後續建設計畫今年起至108年將陸續完工通車，全線貫通後，從新北八里到台南曾文溪橋，可較目前節省77分鐘，從北到南不用5小時，可望紓解國道車潮，並將地區性貨運車流從國道引導至台61線。交通部公路總局表示，今年底前將有3處路段先通車，屆時西濱快於濁水溪以南就全線貫通，加強濱海交通、紓解重車及分散假日車流。

台61線西濱快速公路，是全台唯一從北到南的快速公路，但目前全線未貫通，多處路段須下匝道切換至平面道路，行駛一段距離後才能再上西濱快，降低行駛順暢性、增加行車時間，也降低民眾使用意願。

今年底將通車的3路段，分別為台61線七股交流道至十份交流道，預計將於11日通車，長度7.14公里，可建構大台南地區三橫三縱高快速路網，並促進地方建設發展，加強濱海地區觀光景點之聯繫及帶動經濟繁榮。台61線王功交流道至芳苑交流道，預計12月底前通車，長度4.8公里，可有效分擔台17線交通量，紓解聯結車等重車及分散假日車流，改善芳苑鄉聯外交通，提供中部濱海地區民眾南北向交通服務。台61線觀音交流道至永安交流道預計12月初可通車，長度5.35公里，可紓解鄰近工業區車流及永安漁港濱海遊憩區假日車流，對促進濱海地區村鎮繁榮、縮短城鄉發展差距及觀光發展助益甚大。

公總指出，西濱快速公路早期推動興建時，雖已完成將近約242公里及36公里連絡道路，但部分路段因民眾抗爭及財政因素緩辦，因而全線未連貫，導致未能發揮快速公路應有效益。為改善西部沿海鄉鎮交通不便，發揮西部濱海快速公路應有功能，經過重新檢討路線設計、與地方溝通配合及通過環評下，行政院98年2月10日核定「西濱快速公路後續建設計畫」，總共分為8個改善路段，要將未連貫路段予以新建。

目前西濱快速公路後續建設計畫，施工中路段由北而南分別有觀音至鳳岡、白沙屯至南通灣、大甲至大安、芳苑至大城等路段，將陸續於107及108年完工通車，屆時西濱快速公路將可改善濱海地區交通，及串聯東西向快速道路與高速公路形成完整路網。西濱快速公路路線北端可再銜接興建中的淡江大橋，延伸至新北市淡水區，加上規劃中南進台南府城市區的曾文溪橋，路網將更趨完整，並提供民眾一條南北向快速公路系統。