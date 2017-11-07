動物嘉年華踩街遊行 宣揚海洋保育及和平

2017-11-07 16:38

［記者洪美秀／新竹報導］國際珍古德協會連續7年在新竹市舉行動物嘉年華活動，今年將在11日、本週六下午舉行，珍古德協會今天選在新竹國小公佈今年的踩街主題「和平」，希望透過小朋友的參與，喚起民眾友善對待動物觀念，週六活動將從南寮漁港出發，小朋友會以各種動物的頭帽及裝扮參與踩街嘉年華，為動物請命，也提醒大家關懷動物及尊重生命。

有「黑猩猩媽媽」之稱的珍古德博士1996年首度訪台，幾乎每兩年就會到台灣參與台灣國際珍古德協會舉辦的「根與芽」環境保護及動物保護觀念，台灣已有超過九百個根與芽的計畫小組，同樣協會在新竹市舉辦的動物嘉年華活動，今年也邁入第7年，學生們以各種環保素材製作動物造型的頭帽或衣飾進行嘉年華踩街活動，每年都吸引很多學生參與，可說是竹市重要的環保踩街活動。

今年協為與新竹國小合作，11日下午會從南寮漁港的新竹區漁會出發進行動物嘉年華活動，遊行當天或有森巴鼓隊表演，也會有新竹國小學童利用回收物所製成的大型動物遊行，宣揚今年的主題「和平」，期許保護海洋生物與資源。

新竹國小校長張淑玲今天說，學校已年續7年參與動物嘉年華遊行，今年適逢學校120週年校慶，學生製作六隻大型的台灣黑熊布偶，表達對環境教育的重視，當天下午3點開始，會有30支隊伍及1000人參與，遊行路線從新竹區漁會停車場草皮出發，會經新港三路、漁港邊路、新港四路、然後穿越戶外魚市場再到新港三路，再回到漁會停車場草皮，歡迎民眾來參與響應。

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