中市國小設空氣盒子 數據與空品測站差距大

2017-11-07 16:38

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府在232所國小試辦空氣盒子監測空氣品質，市議員謝明源今天質詢時指出，空氣盒子與空品測站測得的數據常有落差，甚至出現不同的空污等級，建議教育局應授權學校可參酌空氣盒子的數據，做為是否減少戶外活動的判斷依據。

謝明源表示，目前各國小懸掛空品旗的顏色，是由各校指派專責人員於每日上午8時及下午1時，查詢空氣品質測站的數據，但全台中市空品測站只有16站，是否能即時反應各學校區域的空品變化？

謝明源舉例說，以11月6日上午為例，同一時間，太平測站測得的細懸浮微粒是29μg/m3，但附近各學校的空氣盒子測得的數據卻不同，建功國小出現60μg/m3、軍功國小62μg/m3、大坑國小66μg/m3、東光國小70μg/m3，差距最高達2倍多。

他也說，由上述數據可看出，在空品測站監測範圍內，不同區域的空氣品質，可能因為與空品測站的距離、位置的不同而有落差，甚至出現不同的空污等級，而影響學校是否應減少戶外活動的判斷。兒童是空氣污染的易受感族群，為了更周全保護師生健康，在出現空品測站與校內空氣盒子數據落差極大的狀況下，建議教育局應給予學校彈性空間，能參酌空氣盒子數據，將戶外課彈性調整成室內課。

對此，教育局長彭富源表示，空氣盒子監測值易受微環境影響，因此目前學校戶外活動均依據教育部訂定標準流程進行，空氣品質指標以台中市16個測站為準。至於學校能否參酌空氣盒子數據，教育局會在10天內和環保局研商，找出最合適的方案。

環保局則表示，空氣盒子數據易受環境因子影響，所測數據往往與專業的空品測站偏差大，且未經嚴謹品管及校正措施，因此許多縣市都不建議將空氣盒子數據做為空品指標唯一參考數據，仍應回歸專業監測站。