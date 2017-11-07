溫馨禮物歲末送暖 台東家扶愁錢

台東家扶中心每年歲末都會為扶助家庭舉辦大型的寒冬送暖活動。（記者王秀亭攝）

2017-11-07 16:48

〔記者王秀亭／台東報導〕台東家扶中心扶助縣內1650戶家庭，每年底歲末寒冬送暖活動中，會送每個家庭溫馨禮物，以鼓勵或支持家庭1年來的努力，今年預計在12月9日舉辦，溫馨禮物經費迄今僅籌募不到5成。

「為了這個家，再辛苦的工作也要咬牙做下去。」小明的父親以打零工維生，在工地裡搬沙袋、到工廠清水溝，或頂著寒風堆疊荖葉，只要哪裡有工作就往哪裡做，每當社工對小明爸爸表達敬意地敬意說聲「辛苦了！」，小明爸爸總回應「只要孩子可以順利把書唸完就好」、「只要把家顧好，就好」。

台東家扶中心社工督導林嘉梅表示，家扶扶助的家庭裡，有不少像小明父親一樣辛苦持家的單親爸爸或媽媽，加上去年尼伯特颱風17級強風肆虐台東，造成許多家庭受災，工作也更難尋，扶助家庭在社會大眾協助下，逐漸站起來，但重建需要長時間的陪伴與關懷，至今仍有家庭面臨挑戰，例如失業、疾病或意外事件等。

林嘉梅說，寒冬送暖活動是家扶歲末之際唯一一場針對扶助家庭舉辦的大型活動，就是希望給扶助家庭歲末祝福以及鼓勵，除分區邀集全縣扶助的1650戶家庭聚會，同時贈送每個家庭價值1000元的溫馨禮物，透過發給長期贊助人、認養人的信函募集經費，僅募集80萬元左右，尚有一半的經費差距，盼在1個月內達標。