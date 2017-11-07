褐根病入侵屏東市林蔭大道 有請「狗醫生」診斷

萌犬出任務！褐根病入侵屏市瑞光路林蔭大道，請來「偵測犬」協助嗅聞樹木是否染病。（記者羅欣貞攝）

2017-11-07 16:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市瑞光路上的林蔭大道有300多棵大樹，是社區地標與居民散步休閒好去處，但目前1年約有數10棵樹木枯死，初步判斷可能受到褐根病侵襲，屏東縣政府與屏東市公所合作，今天（7日）起委請訓練有素的「偵測犬」協助診斷。

縣府與市公所合作，委託大仁科技大學寵物美容學程副教授祁偉廉帶領訓練有素的米格魯偵測犬，到瑞光路林蔭大道協助找出染病的樹木；今天上午縣長潘孟安也特別到場，了解偵測犬工作情形，視察褐根病罹病狀況。

潘孟安說，瑞光路沿線從大連路到建豐路綠帶種植約300多棵大樹，有榕樹、樟樹、麵包樹等，成排綠樹成蔭，一直虔地方認為是最美麗的綠色走廊；縣府會和市公所密切合作，先確認染病樹木與範圍，再設法挽救這些珍貴的樹木。

縣府說，樹木罹患褐根病會危害根部，造成病株萎凋、死亡，也會讓病株根部快速腐朽，而失去物理結構與支撐，最後無預警倒伏，將馬上製作告示牌提醒民眾，也會用最快的速度診治樹木，讓縣民朋友有良好的休憩空間。

祁偉廉今天帶著米格魯「檸檬」、「露西」2隻褐根病偵測犬來為樹木「看病」，牠們繞著樹木的根部嗅聞，只要聞到被褐根菌感染的部位，就會坐下來靜止不動，今天至少發現2棵；偵測完300多棵樹木，大約需要2天時間。