媲美楓紅的「杉」色 杉林溪水杉林換裝

南投縣杉林溪森林生態渡假園區「水杉林」，因冷鋒來襲上演換裝秀，葉片從翠綠變成橘紅景觀，美不勝收。（記者謝介裕攝）

2017-11-07 16:28

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣杉林溪森林生態渡假園區，擁有全台唯一「水杉林」景觀，隨冷鋒吹拂，也與楓樹等變葉植物交替上演換裝秀，不過，由翠綠轉為橘紅的水杉林，除予人「數大就是美」的視覺美感以外，也別具水保、生態、復育及保育的意義。

冷鋒一波接一波來襲，「變葉」植物成了大地的主角，然而，一般民眾對「水杉」較陌生，有時還會誤以是落羽松或楓樹，其實，水杉最珍貴之處，便在於1億年前，歷經白堊紀、第4紀冰河期艱困環境，迄今水杉屬中唯一存活的現存種，所以才有「天下第1杉」、「植物界活化石」的美譽。

杉林溪森林生態渡假園區海拔高度在1600公尺至1800公尺之間，佔地面積廣達350公頃，在冷鋒一波波到來後，園區青楓、紫葉槭等各式各樣的楓樹、槭樹葉片逐一轉紅，尤以「水杉林」最受注目，也從翠綠轉為橘紅，美不勝收，背後更有段耐人尋味的造林故事。

杉林溪森林生態渡假園區董事長劉瑞都指出，90年桃芝颱風挾帶狂風暴雨來襲，造成園區嚴重受創，在林務局南投林管處輔導下，遂選擇稀有珍貴樹種「水杉」進行造林計畫，且以地質較脆弱的坍方區為主，約種植400株，迄今16年，當初的苗木也都已長大成林，不但造就出這片獨特的「水杉林」景觀，連帶遇雨土壤流失、坍方問題，也獲大幅改善。

值得一提的是，為了確保造林成果，園區連污水處理廠也都採融入自然觀景的綠建築，對外闢建步道、觀景台，加上沒有任何異味，徹底顛覆大家對污水廠又臭又髒的刻板印象，以致遊客在觀景台一邊喝咖啡聊天、一邊欣賞美景時，經園方人員導覽解說，得知與污水廠為伍後，往往都會感到驚訝、不可思議，也為遊賞美景增添趣味性的一面。

除此，園區目前也經常可見台灣原生種冬螢「鋸角雪螢」，入夜翩翩飛舞的景象，因此也特別安排生態導覽解說行程，讓遊客白天賞楓、看水杉，夜間賞螢，且不另收費用，提供「加值不加價」服務，與各界一起分享生態多樣性的成果。

南投縣杉林溪森林生態渡假園區污水處理廠（左），採綠建築工法，搭配「水杉林」美景，多了遊憩、環保及生態教育意義。（記者謝介裕攝）