台中市出版「台中學」叢書，推動台中文藝復興。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-07 16:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文化局編纂「台中學」系列叢書，今年將啟用百年的台中火車站第二代站體及第二市場及百歲冥誕的膠彩畫大師林之助等故事寫成「台中學」，台中市長林佳龍盼透過叢書發表，讓台中的歷史文化更易讀、愛讀，推動文藝復興。

林佳龍指出，逢台中市建城百年，台中今年推動系列百年文化城回顧展望活動，包括出版「台中學」叢書，以台中火車站、第二市場、中央書局、天外天劇場及林之助等5個主題，介紹台中市的百年城風華也讓「台中學」越來越豐富。

林佳龍說，市府推動台中學長程計畫，其中「台中學」叢書精選具生活性、共鳴感十足、囊括山海屯城的主題，以說故事形式將文史資料融會貫通、深入淺出地表達，加深閱讀的趣味性，更盼藉此推動台中文藝復興，藉認識台中曾有的光榮歷史，認同台中，共創台中美好的未來。

文化局指出，今年選入「台中學」的5個主題各是「全台第一」，包括台中火車站是見證台鐵全線通車的第一驛站；第二市場是日治時期第一個五星級的市場；中央書局為日治時期全台規模第一的中文書店；天外天劇場則是日治時期全台規模第一的民營歐式劇院；林之助是台灣膠彩畫第一人等。

文化局指出，為使叢書更易於閱讀、貼近常民文化，「台中學」叢書撰寫時不以研究調查為主旨，而是以普羅大眾為讀者，用說故事方式，將文史資料融入散文文體，透過口語式書寫來闡述。

文化局指出，「台中學」叢書11月下旬出版後，民眾可在台中市立圖書館各分館借閱，另也在國家圖書館門市、五南文化廣場、各大實體書店及網路書店購得。