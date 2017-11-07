環境是否受重金屬污染？ 弘光師生驗頭髮就知道

弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑（左）指導學生檢驗頭髮重金屬。（記者張軒哲攝）

2017-11-07 15:55

〔記者張軒哲／台中報導〕時序進入秋冬季節的空污高峰期，細懸浮微粒PM2.5暴增，弘光科技大學環境與安全衛生工程系為讓師生與民眾更了解環境，舉辦「環你健康日」活動，還免費安排檢測頭髮重金屬，確認是否遭環境污染，或由飲食管道把重金屬吃下肚。

環安系學會活動總召陳思翰表示，系上有很多儀器可以檢測環境是否遭到污染，上實驗課老師指導操作練習，「環你健康日」吸引上百位師生一同響應，同學一下課即排著隊伍，闖關玩遊戲，也獲取與環境污染有關的相關知識。

活動的重頭戲，便是安排市面上要價數千元的免費頭髮重金屬檢測。這項檢測，先取大約0.5克的頭髮，接著將頭髮加上硝酸，放進「微波消化儀」內，在高溫下讓重金屬釋放出來，最後再放入「原子吸收光譜儀」檢測，可驗出頭髮是否有汞、鎘、鉛、砷、鋇、鉻、硒、銻等8大重金屬。

智慧科技學院院長黃文鑑指出，頭髮驗出重金屬有兩種可能，一種是來自於環境的污染，原因可能是暴露在受到污染的環境中，例如PM2.5所含重金屬，經由人體吸收後進入，再由血液代謝到頭髮，或是空氣污染直接吸收到頭髮本身；另外一種可能性，是食物中的重金屬，經過飲食、飲水，從體內吸收，最後從頭髮代謝出來。

黃文鑑說，在檢測頭髮的過程，選取不同部位的頭髮有不同解讀，例如接近髮尾的部分，如果驗出重金屬，可能是殘留時間比較久，若接近髮根的部分，可能重金屬是剛殘留不久的，包括染髮也會影響結果，原因需要多方判斷，萬一真的重金屬殘留過高，建議再去做尿液檢驗確診。