來漁光島遇見藝術 漁光島藝術節11日登場

2017漁光島藝術節11日起登場。（記者劉婉君攝）

2017-11-07 15:51

［記者劉婉君／台南報導］籌備近2年的「漁光島藝術節」，14件參展的地景藝術作品已全部就位，將於11日登場，為期16天的活動，呈現漁光島不同的藝術視野。

2017漁光島藝術節11日起登場。（記者劉婉君攝）

漁光島藝節以「在漁光島放空的99種方法」為主題，邀請9組藝術家團隊創作14件地景藝術作品，還有「漁光╳手_手市集」、手作工藝工作坊、精靈幻舞舞團演出和「漫遊漁光島」導覽活動，有10件作品陳列在月牙灣沙灘上，4件作品則將棋布於漁光路旁的防風林及聯外的漁光大橋上。

2017漁光島藝術節11日起登場。（記者劉婉君攝）

除了漁光大橋上有由「有用主張」邀請在地民眾參與製作的《魚蹤仙徑》，月牙灣上有英國藝術家雨果（HuGo）以廢棄蚵棚搭建成的《日落塔》、游文富的《迷霧森林》、建築繁殖場的大型裝置藝術系列《森境之塔》、《時境長廊》和《過境平台》；而都市藝術工作室的《跳進來！》、共感地景的《餘光島》、有用主張的《粼光棲所》與《愛心光景》則會隨著風景變化或民眾參與，改變原有的樣態，呈現出不同風貌。

2017漁光島藝術節11日起登場。（記者劉婉君攝）

林舜龍的《喃喃細語潮間帶》是30餘顆以海砂、少量石膏製成的球體，包覆著孩童創作詩句及塗鴉的卵石。

2017漁光島藝術節11日起登場。（記者劉婉君攝）

防風林有禹禹工作室的《箍起來》、方偉文的《虹橋》，在台灣設計展街角藝術中獲得好評的莫嘉賓《一群螞蟻》，也從國定古蹟台南地方法院爬來，融合在漁光島的綠意之中。

「2017漁光島藝術節」將11日下午4時在漁光島月牙灣開幕，當天並有中華特技風箏推廣協會表演，以及魏如萱開唱。