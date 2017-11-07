獨立樂團、特色建築、市集 台南城市音樂節10日登場

2017-11-07 15:40

［記者劉婉君／台南報導］50組獨立樂團、10處特色建築及文創市集，專屬台南市的城市音樂節將於10日起登場，一連3天邀民眾一起到台南當「貴人」，散步串門子。

不同於春吶、貢寮海洋音樂祭，首次舉辦的台南城市音樂節，為全台第一次以Showcase方式演出， 整合國內外音樂節選團人、廠牌及版權公司等，共同推出分布於5個場域的8場音樂產業交流座談及超過10場次的多元音樂展演，希望讓樂迷在發現好音樂之餘，更能透過選團人的觀點，深入台灣獨立音樂的沿革與脈動，使專業的音樂人、策展人、音樂製作公司以及樂迷，都能成為樂團的貴人，讓台灣樂團可以從台南直接連結全世界。

音樂節活動以策展人制，邀請世大運演出的DJ林哲儀、樂評人蔡政忠、以及台灣的音樂廠牌呈現豐富的演出場次，10日至12日於台南拾壹庫U11、Seety新城視、Lola蘿拉冷飲店、響響等4個場地，規劃超過10場次的售票演出，包含傷心欲絕、八十八顆芭樂籽、落差草原wwwww、白目樂隊、脆弱少女、仙樂隊、CICADA等國內外團隊參加。

11日下午4時，在321巷藝術聚落草坪開唱的主場表演，為戶外免費進場欣賞，邀請大支、搖滾主耶穌（豬頭皮）、晨曦光廊、顯然樂團及非人物種等主要來自台南的樂團展現台南風。

此外，觀光旅遊局也在11日下午2時至8時，推出「福爾摩莎串門子」活動，邀請平常不完全對外開放的10家特色老屋與建築加入，透過限時免費開放參觀老屋及現場解說方式，讓參加活動的民眾有機會深入認識台南、欣賞在地特色建築文化與生活，包括正興街上的西屹設計、丁尺建築師事務所、新美街巷內的赤崁璽樓、321巷藝術聚落的地家食堂、版條線。花園、麥薾藝術共學堂、三坪半工作室、信義街的筑馨居、民權路上的韓內兒科診所，以及忠義路上的老房子事務所等。

而活動期間每天下午3時到9時，321巷藝術聚落也有「串門子市集」，包含植物染、植栽、陶藝、竹編、小農、手做餐點等，期盼民眾透過串門子及市集活動，認識台南文化的軟實力。

散步音樂節活動預售票分單日門票與三日聯票，前100名購買三日聯票者將獲贈大台南好玩卡二日票。