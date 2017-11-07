空軍基地25日開放 新竹規劃6處停車場

2017-11-07 15:18

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹空軍基地將於本月25日開放參觀，其中，新竹市府成功爭取到21、23日兩天的市民「獨家」專屬參觀日，只要設籍在新竹市的民眾就可憑身分證入場，欣賞精彩的戰機衝場與性能展示，精彩可期。

軍方指出，21、23日兩天將提供新竹市民獨享好康，提前開放參觀，屆時會有3型主力戰機開幕衝場、雷虎小組特技操演、IDF型機單機性能展示、F-16型機單機性能展示、憲兵重機操演、幻象型機單機性能展示。兩天活動從上午8點到中午12點，只要設籍在竹市的民眾，就可憑身分證入場，機會難得。

兩年一度的新竹空軍基地開放，被視為國軍每年的重頭戲，吸引民眾一家大小前往參觀，人潮擠爆營區，為避免交通阻塞，市府交通處交通工程與管理科科長林立偉指出，21、23日除空軍基地內部開放民眾進入，基地周邊也會安排樹林頭夜市停車場、福林重劃區停車場供民眾停車。並於中正路與吉羊路進行管制封閉。

25日全民開放日當天，市府共規劃6處停車場、共9千個汽車停車位，1萬個機車停車位；分別為牛埔夜市停車場、樹林頭夜市、東區世博館、福林重劃區、南寮漁港、海山漁港停車場，但福林重劃區只提供機車停放。

林立偉表示，接駁車部分將會安排256個班次，每位成各酌收10元，一次消費可享去、回程接駁，不提供找零，提醒民眾要自備零錢，未滿18歲與65歲以上民眾免費。