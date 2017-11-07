不讓老技藝失傳 「竹門簾」工法躍上牆

2017-11-07 15:09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕六堆客莊生活中常見的竹門簾，漸漸被鐵門、鋁窗取代，擁有製作竹門簾手藝的師父為了生活紛紛轉行，屏東地區僅存內埔鄉興南村鄔家與利家，2家傳承這項技藝，為了不讓竹門簾製作技術失傳，興南社區近日邀請畫家，透過童趣畫作將竹門簾的製作過程畫上社區白牆。

長達10公尺的白牆，由地方知名畫家廖長生、廖文杰父子執筆，從剖竹子、編織、縫布收邊到繪畫，每個步驟都搭配生動的卡通彩繪。

鄔松昭與妻子蔡美萍是第三代的竹門簾編製師傅，兩人默契極佳的編織著竹門簾，錫塊敲打竹片發出的清脆聲響，成為罕見景象，因為耗時費力，平均每編一張竹門簾就得花上2個小時，畫家也把這樣兩人並肩編織的畫面畫上牆。

蔡美萍說，手工竹簾從剖竹、編制到繪畫，通通純手工，所以使用的竹片大小不一，每面竹簾都是必須靠著師傅的經驗與技術，讓竹簾呈現獨有美感，這是機器做不出來的感覺，現在仍有許多老客戶喜歡，但很少年輕人願意接手這項耗時的技藝。

內埔鄉民代表利志南說，隨著時代變遷，這些傳統技藝恐後繼無人，現在屏東只剩下興南村2家人擁有製作竹門簾的技術，社區希望藉由繪畫記錄，帶動地方觀光，近日也著手培訓導覽人員，讓地方長輩、學童學習解說，期待更多人親近、認識並傳承這項客庄獨有的技藝。