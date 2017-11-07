宜蘭取消違規農舍加價 網友酸「縣長臨時的，加價也是臨時的」

2017-11-07 15:04

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德今天宣布擬定退回違規農舍房屋稅加價稅額，此舉不但讓網友感嘆「縣長臨時的，加價也是臨時的」，綠黨中常委吳紹文也指出，農地農用又走回頭路。

綠黨中常委、宜蘭水稻蔬菜農吳紹文表示，顯然就是選舉考量，當初加稅的時候說依法課稅，現在卻又說沒有法源依據，到底是怎麼回事？這樣一來農地農用原則又走回頭路。

吳紹文說，地方財源窘困，縣府本來就應該想辦法增加稅收，增加稅收當然不是從經濟能力不夠的人著手，但是又不希望宜蘭縣政府賣地賺錢，想辦法把農地變更成工業用地或建築用地，那麼就要有健康的財政規劃，而對違規、沒有農地農用的豪華農舍課稅就是一種方式。

吳紹文指出，對這些違規的豪華農舍課稅，就是一種富人稅的概念，既然有能力蓋豪宅，就應該付出比較多的稅收，還能增加縣內社會福利的經費，例如公托和偏鄉地區的教育，縣府對自己財務的稅收要謹慎，不該花的不要花，該課稅的要課稅，取消富人稅對宜蘭長期的財務和縣政發展不好。

網友看到違規房屋稅加價朝令夕改，也批評亂無章法，不但縣長臨時的、課稅也是臨時的。吳紹文說，無論政黨是否為了選票給出這樣的政策，但是要好好想清楚，你省了誰的錢？這些錢原本可以幫助哪些人？