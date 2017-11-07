軍事與花卉並存 干城「戰役•綻曳花海」綻放

干城的「戰役•綻曳花海」以「軍事迷彩」為主軸。（圖由建設局提供）

2017-11-07 15:06

〔記者張菁雅／台中報導〕配合明年台中世界花博，建設局規劃在8區開闢具在地特色的小花海，其中，東區的干城地區因早期有軍營駐紮，將設計為「戰役•綻曳花海」，以「軍事迷彩」為主軸，設立「希望之樹」為主要裝置藝術，休憩區則規劃堡壘意象作品，讓民眾感受花卉柔美與軍事剛硬的強烈對比美感。

8區小花海設計陸續曝光，除了霧峰區的「好食光花海」及大里區的「魚躍•愉悅花海」之外，建設局今天公布東區干城的「戰役•綻曳花海」設計，該處花海基地約1公頃，因干城區域早期有軍營駐紮，後來成為「兵仔市」，建設局以此發想，打造特殊的花海景觀。

建設局表示，「戰役•綻曳花海」整體以「軍事」為主軸，藉由燈具增加花卉可看性、提高豐富度，並營造禦光的希望光束，同時利用高低不同的植栽，結合鋪面彩繪，排成迷彩圖案；另外，花海基地主要裝置藝術為「希望之樹」，休憩區也會規劃堡壘意象作品。

由於該處花海鄰近東協廣場、秀泰商場、台中火車站與台糖湖濱生態園區等，建設局也設計夜間燈光，期望吸引周遭人潮參觀，感受夜晚風情。

建設局指出，台中世界花博在2018年11月3日至2019年4月24日舉辦，分區小花海預計明年初開工，施工期約6個月，完工後可為花博暖身，也讓民眾在居家附近就能欣賞花海。