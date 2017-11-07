前瞻建設挹注 苗縣強化食安稽查、檢驗功能

2017-11-07 14:42

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局獲得衛生福利部核定補助約八百四十四萬經費，採購檢驗儀器、試劑、耗材及食品稽查車輛，強化苗栗縣自主食安稽查、檢驗功能，希望改善以往遇到食安問題，必須送往其他縣市協助、耗時費力狀況。

苗栗縣衛生局檢驗科指出，之前依照中央分工，苗栗縣與鄰近的台中市、彰化縣、雲林縣與南投縣五縣市區域分工，各自有專責檢驗項目，而苗栗縣於全國二十二縣市中負責動物用藥殘留檢驗。

不過，針對消費者購賣食品時關心的重金屬殘留、化學添加物、著色劑、甜味劑與防腐劑等項目的檢驗能力，苗栗縣相較之下有所不足，之前曾有相關檢驗需求都必須送往雲林縣或是彰化縣等縣市檢驗，苗栗縣衛生局反而無法在第一時間處理。

由於近年來食安風暴頻傳，引起國人更加關注食品健康安全，苗栗縣政府這次將添購液相層析儀，可檢測甜味劑、著色劑與防腐劑；而五位數天平可讓動物殘留用藥檢驗更精確；控溫培養箱與高溫高壓減壓機可檢驗食品微生物；含全光譜掃描與光譜比對功能的分光光度儀則能發揮檢驗保色劑；另外鐵胃機可以幫助把關檢驗學生營養午餐等。

此外，苗栗縣衛生局也採購食品稽查車輛，讓檢驗人員可以在第一時間出擊，苗栗縣衛生局希望，透過這次經費補助，更新、添購儀器後，提昇實驗室檢驗效率及稽查時效性與便利性，並且強化苗栗自行檢驗比率。