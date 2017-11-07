靜宜財金學系專業講座 提升學生實戰力

2017-11-07 14:38

〔記者張軒哲／台中報導〕為協助學生瞭解專業理財及數位金融領域的發展趨勢，靜宜大學財務金融學系與台新銀行等單位合作，邀請知名財經專家林奇芬與金融產業專業講師，分享最新的數位金融Fintech及理財相關資訊，提升學生專業及實務經驗。

靜宜大學財務金融學系主任林卓民指出，為培養兼具理論實務及國際視野的財金專業人才，財金系規劃金融機構管理、投資理財及公司財務決策等專業學程；並由業師領航，積極輔導學生考取證照；與國內外企業、金融機構產學合作，輔導學生實習，其中長期實習留任率更高達7成以上。

林卓民鼓勵學生出國交換、參與各類財經相關競賽，並藉由產學合作所安排的精彩講座，獲得最新金融趨勢，運用所學專長，增加實戰力！

林奇芬在「20歲就投資、多賺1000萬」的演講中，鼓勵年輕人及早儲蓄，讓定時定額成為理財好習慣；從有收入時就開始投資，可買進台灣優秀企業股票，當股東，分享好企業的成長果實。投資過程能參與市場、關心台灣經濟，瞭解上市企業現況，花小錢啟動投資經驗很重要！

「投資理財需要實戰經驗，至少要花3到5年才能懂得基本觀念；還要花5到10年經歷景氣波動考驗」，林奇芬說，若年輕就練好基本功，在收入成長期，投資效益就可大幅增進。她勉勵學生，22K薪水不會限制能力成長、薪資成長、財富成長，只要朝對的方向前進，一定會更美好。