醫訊》台灣參與國際團隊研究 找到65個乳癌基因位置

沈志陽（右）、侯明鋒（左）與國際研究已在今年11月刊登在國際期刊「Nature」。（記者方志賢攝）

2017-11-07 14:28

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學、中研院及三軍總醫院共組的土本乳癌研究團隊，參與英國劍橋大學領導的乳癌研究，從全球25萬名包括台灣4000名乳癌患者及健康婦女的檢體研究分析，共找到65個新的乳癌基因位置，為了解乳癌邁進一大步，對於乳癌預防及治療也產生關鍵影響。

這項研究已在今年11月刊登在國際期刊「Nature」，研究團隊今上午在高醫大發表研究成果。團隊成員、小港醫院院長侯明鋒表示，乳癌高居台灣婦女癌症首位，每年新增1萬5000多人，其發生原因是什麼？過去曾發現2個基因變異而得乳癌，為了解乳癌，臨床醫師將病患檢體收集，10多年來共收集2000多名病例，結合中研究及國際的合作，找到乳癌致病基因位置，並發表於「Nature」雜誌。

中研院生醫所教授沈志陽說，乳癌發生原因非常複雜，與其他慢性病一樣，可是需上百個或上千個基因來解釋，這次研究共找到65個新的乳癌基因位置，為了解乳癌往前邁進一步，希望未來能把乳癌相關的基因全找到，當作個人危險性的評估，加上好的生活方式，希望能有助於預防乳癌。

沈志陽說，這次研究共有25萬筆檢體，包括歐洲22萬8000多筆及亞洲2萬7000多筆，其中台灣有2000名病患及2000健康婦女的檢體，樣本數越多才能找到少見的基因，顯示國內及國際合作的重要性，單靠個人的力量，無法找到這麼多的基因檢體。

沈志陽說，找到這麼多的基因位置，可做為為婦女乳癌危險性評估參考，也可進一步了解這些基因的功能，及對付乳癌的方法，例如發展預防乳癌策略或治療藥物。

沈志陽強調，劍橋與中研院及高醫大研究團隊是全球研究乳癌最重要團隊，10多年來已陸續找到許多乳癌基因位置，過去已找到85個乳癌基因位置，加上這次的65個基因位置，共有150個乳癌基因位置。

該乳癌研究團隊包括高醫大體系醫院（成員有小港醫院院長侯明鋒、醫師莊捷翰，大同醫院副教授陳芳銘、高理鈞，高醫附院主任歐陽賦、醫師甘蓉瑜、巫承哲等），三總醫師俞志誠，以及中研院生醫所教授沈志陽。