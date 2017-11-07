減碳越減越多 環團籲政府提出煤電退場路徑

2017-11-07 14:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕2017聯合國氣候變遷會議（COP23）在德國波昂召開之際，環團綠色和平組織今提出數據，指全球都在談減碳，但去年台灣排碳量卻創下歷史新高，而政府號稱2025年燃煤發電要減到30％，但事實上現在煤炭需求不斷增加，燃煤機組也一直興建，綠色和平呼籲政府應該提出減煤路徑圖，並加速淘汰高碳排的燃煤電廠，落實能源轉型及節能減碳。

綠色和平專案主任蔡佩芸指出，台灣去年排碳量達到2萬5817萬公噸，創下歷史新高，雖然政府高喊減碳，但卻顯示出作法需要改進。她進一步分析，碳排與燃煤發電有很大關係，去年台灣燃煤發電占比45.4％，2020年更可能升高到5成，空氣污染也對民眾健康造成威脅。

蔡佩芸也分別提出台大與哈佛在2014年的研究數據，台大研究發現，台灣2014年就有超過6000名死亡人口是暴露於PM2.5所造成的；而哈佛大學研究團隊也發現，以全台運轉的燃煤電廠為基準，產生的PM2.5每年造成900件早死案例，且若持續增加燃煤電廠，早死案例將跟著增加。

以全球對燃煤電廠的態度看來，世界各國正積極擬定淘汰燃煤的計畫，光是去年1月到今年1月，全球規劃中的燃煤發電建置計畫就減少將近一半。法國、英國等更分別將在2023與2025年全面淘汰燃煤；亞洲的中國與韓國亦逐步取消興建中的燃煤電廠；但台灣煤炭需求仍持續成長。

綠色和平指出，儘管政府規劃在2025年要將燃煤發電的占比降到30％，再生能源發電占比提高到20％，但現階段卻持續增建新的燃煤機組，遲遲不見明確的燃煤退場機制，這樣的能源轉型步伐令人感到憂心，因此他們提出3點呼籲，包括儘快提出減煤路徑圖；全面盤點並公開公民營燃煤發電廠相關資訊；明確訂定燃煤發電裝置容量上限。