基隆鮮美漁夫鍋 週末限量上場

物超所值又鮮美的黃金漁夫鍋今年又來了（資料照，記者盧賢秀攝）

2017-11-07 14:16

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆黃金蟹、基隆蝦和鎖管等鮮美海產烹製的「黃金漁夫鍋」，去年一推出搶翻天，今年漁夫嘉年華11、12日在基隆碧砂漁港登場，有漁夫市集、海洋文創，還有限量黃金漁夫鍋，每天現場品嚐和外帶各100份，要搶要快。

為了推廣基隆海產，市府和區漁會去年不惜成本推出「黃金漁夫鍋」，有整隻黃金蟹．透抽、基隆蝦和吉古拉等在地食材，原本限量200鍋，沒想到追加到750鍋，還是很多人向隅。

基隆市政府產業發展處海洋事務科科長蔡馥嚀說，這個週末11、12日，在碧砂漁港舉辦漁夫嘉年華活動，有漁夫市集、海洋文創，還有暖暖的、鮮美的黃金漁夫鍋。

蔡馥嚀說，產博會期間每天預售50鍋，全都秒殺，450鍋已完售，11、12兩天，現場吃限量100鍋，外帶也是100鍋，現場吃每鍋400元，帶外350元，早上10點開放排隊，每人限購2鍋。

蔡馥嚀說，在市府和漁會帶動下，八斗子周邊的商家也開始研發海鮮漁夫鍋，在食材上略有調整。

11日上午9點到晚上7點有免費接駁車，每30分鐘1班，往返基隆市公車總站和碧砂漁港，請民眾多加利用。