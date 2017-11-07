台中室內合唱團「Sing花現台中」音樂會 12日葫蘆墩文化中心舉行

2017-11-07 13:50

〔記者歐素美／台中報導〕全國合唱社會組比賽三冠王-台中室內合唱團，12日下午2點半，將在台中市葫蘆墩文化中心舉辦「Sing 花現台中」音樂會，透過說書人的風趣幽默介紹，帶領觀眾走過台中音樂50年。

「Ｓing花現台中」音樂會，安排一系列台中代表性歌曲或在地音樂人的創作曲目，如潘姝君的「海風」、林明杰的「流浪到故鄉」、張雨生的「後知後覺」、「一想到你呀」等作品；並特聘知名編曲家黃俊達老師，將「燒肉粽」和「收酒矸」兩首作品重新編曲，懷舊中帶有新意，購票請至兩廳院售票系統或葫蘆墩文化中心服務台。