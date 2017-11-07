《醫訊》癌症篩檢利器「3T磁振造影儀」 台大新竹啟用

台大醫院新竹分院引進近目前竹苗地區功能最先進、要價1億元具醫學中心等級「3T磁振造影儀」。（記者王駿杰攝）

2017-11-07 13:44

〔記者王駿杰／新竹報導〕台大醫院新竹分院引進目前竹苗地區功能最先進、要價1億元具醫學中心等級「3T磁振造影儀」，該儀器能篩檢全身腫瘤，不僅造影更快、空間解析度更佳，還可檢視更微小的微血管影像，之後將可造福更多民眾。

市長林智堅指出，台大新竹分院是衛福部認證的「重度級急救責任醫院」，對急重症醫療投入相當多資源與努力，這次與台大醫院總院同步引進醫學中心等級「3T磁振造影儀」，利於腦血管治療，讓竹市有更健全的醫療體系。

影像醫學部主任李文正指出，3T磁振造影儀具備「全身腫瘤篩檢功能」，可應用於頭頸部、乳房、攝護腺、全脊椎等各部位；特別在腦神經與腫瘤的診斷應用，大幅提高癌症篩檢率，讓微小病灶無所遁形，診斷更精準。

臨床應用上，新機因豐富的掃描序列與最新造影技術，也讓掃描的影像四周無暗角、不變形，大幅度提升影像均勻度與精準度。

李文正表示，新機短磁體、超靜音的設計讓檢查更人性化，加上流程更簡易，可使受檢者在安靜環境中快速完成檢查，而較短檢查隧道的設計，也讓幽閉恐懼症受檢者、不耐長時間掃描的兒童老人能快速完成檢查，達到解析度最高的篩檢效果。

院長洪冠予指出，目前3T磁振造影儀將與原本1.5T磁振造影儀互為備援，將提升服務能量並縮短等候檢查的時間，滿足在地民眾的醫療需求。