中市學童視力不良率六都第二 議員籲從教育改善

議員尤碧鈴（左起）、張立傑、張滄沂拿出數據，呼籲台中市府重視學童視力保健。（記者張菁雅攝）

2017-11-07 13:22

〔記者張菁雅／台中報導〕學童近視問題嚴重，台中市議員張立傑今天質詢時指出，根據主計總處發布的資料，105學年度國小學生視力不良（兩眼裸視視力未達0.9以上）比率為45.86％，台中市更高達48.27％，為六都第二高，市府應重視此問題，老師與家長共同協助學童做好視力保健。

張立傑指出，台中市國小學童視力不良率48.27％，為六都第二高，僅次於新北市48.71％；再依據市府教育局資料顯示，台中市國小學童視力不良率前5名學校，分別是神岡區岸裡國小、南區樹義國小、太平區新平國小、大甲區區文昌國小、太平區宜新國小，其中，岸裡國小學童視力不良率甚至高達7成。

張立傑說，近視兒童如此多，原因在於課業壓力繁重，加上3C產品普及，為有效降低視力不良率，應從教育系統著手，老師、家長共同努力做好視力保健，他也提供4項方法，包括減少學童長時間、近距離用眼；改進學校照明環境；增加戶外活動時間，多接近大自然；注意飲食均衡等。

對此，教育局長彭富源表示，根據教育部數據，台中市國小學生視力不良率從103學年度49.51％，至105學年度已降為48.08％；國中學生視力不良率也由103學年度75.79％，至105學年度降為75.08％。

彭富源也表示，市府持續推動校園視力保健工作，議員建議事項都已納入相關計畫中，學校並依「學校衛生法」要求，實施視力檢查，如發現學童視力不良，會請家長帶學童至眼科複診及妥善治療；教育局也宣導適當閱讀距離、呼籲家長帶小朋友定期檢查、減少3C產品使用，鼓勵從家庭教育中培養護眼好習慣。