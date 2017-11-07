鹿港之光！世界麵包冠軍陳耀訓返鄉，最想吃的食物是‧‧‧

陳耀訓今天專程為鄉親所做的荔枝草莓冠軍麵包來分享榮耀，這款麵包目前尚未上市。（記者劉曉欣攝）

2017-11-07 12:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港之光！剛拿下世界麵包冠軍陳耀訓今天偕妻返回鹿港家鄉，受到鄉親熱烈的歡迎，他一早就為鄉親特別製作荔枝草莓冠軍麵包，帶回與鄉親分享站上世界舞台的榮耀。

「回到鹿港最想吃的是，媽媽做的料理！」陳耀訓難得回一趟家鄉，得獎後返回家鄉，親友團恭喜聲不斷，彰化副縣長林明裕、鹿港鎮長黃振彥都說「好吃」，鹿港鎮代會主席許志宏也來恭喜表弟，拿下世界冠軍，鼓勵回到中部或是家鄉來開麵包坊，陳耀訓笑說，不排斥到中部開店，家鄉鹿港也是考量地點之一。

陳耀訓表示，這次參賽是選用台灣在地食材，用台灣原住民香料馬告，以及台灣水果鳳梨、荔枝、草莓等等來搭配創作，他從小在鹿港長大，鹿港是個廟宇民俗小鎮，從小耳濡目染，他用祥獅獻瑞主題來呈現，這是得獎的關鍵。

陳耀訓強調，當他在法國得獎後接受外媒採訪，他第一句話就是用台語說「很爽」，因為台灣的主食不是麵包，能夠擊敗麵包主食的西方選手，讓台灣站在世界舞台，非常感恩。

在拿下世界冠軍後，陳耀訓首度返回家鄉，感性的說，非常謝謝爸媽、妻子與家人，這一路上的支持，因為自從他不再升學，這一路上並不好難走，謝謝家人無怨無悔的支持。