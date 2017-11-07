奈良鹿超失控？ 想跟牠們成功合照要挑對時間

該如何「安全地與鹿合照」？網友在「Dcard」分享小技巧，要和牠們安全合照就是要挑下午時段。（圖擷取自Dcard）

2017-11-07 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本奈良縣以鹿出名，許多人到奈良旅遊時也會找鹿合照，不過卻常常傳出遊客遭到攻擊的案例，到底該如何「安全地與鹿合照」？有網友在「Dcard」分享小技巧，要和牠們安全合照就是要挑下午時段。

原PO表示，有去過奈良的朋友應該都知道，奈良鹿十分「難搞」，而要和奈良鹿安全合照，最重要的就是要挑對時段，因為奈良公園的鹿餓了一整個晚上，早上剛好是最饑餓的時候，當觀光客湧入、餵食「鹿仙貝」的時候，鹿群就會十分失控！等到中午過後，鹿群原則上都被餵得差不多了，最佳拍照時機則是差不多3點到傍晚左右，這時候的鹿大部分都只想懶洋洋地躺著休息，「失控狀態」出現機率大幅降低。

然而餵食「鹿仙貝」的時候，不免引起鹿群搶食，原PO則是建議要「邊退邊餵」，才不會被一擁而上的鹿群衝撞。原PO分享小秘訣之後也吸引網友熱烈討論，紛紛分享自己到奈良和鹿合照的經驗，有網友說，「被鹿圍攻真的很無助。」、「一直被咬衣服QAQ嚇死我了～」、「我把行程表插在口袋，結果喂（餵）完鹿發現行程表也被啃一半了...」不過也有網友表示，「我都遇到乖乖趴在地上的鹿欸。」、「我都是讓鹿來掌鏡哈哈。」