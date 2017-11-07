美呆了！ 新社花海重現鬼怪場景

蕎麥的花語是「戀人」，新社花海的蕎麥花田，讓民眾沈浸在美麗的浪漫韓劇場景。（記者歐素美攝）

2017-11-07 12:24

〔記者歐素美／台中報導〕新社花海重現韓劇「鬼怪」場景，讓民眾置身浪漫的蕎麥花田！

立委江啟臣等會勘新社花海。（記者歐素美攝）

新社花海將於11日啟動，展開為期3週的花期，雖然尚未開幕，已有不少民眾前往「先睹為快」，立委江啟臣今天也邀集農委會等會勘，希望新社花海轉型，能愈辦愈好，並與地方農會、學校等結合，為地方帶來繁榮，讓農民有錢賺。

新社花海重現韓劇「鬼怪」場景，讓民眾置身浪漫的蕎麥花田！（記者歐素美攝）

新社種苗繁殖場長張定霖表示，新社花海將轉型與地方結合，由新社高中提供導覽，以社區為主，大家一起來綠美化。今年花海佔地31公頃，主展區佔7公頃，除設有40個攤位，以棋盤式的桌布為設計概念，還有可食地景區及蕎麥區。

新社花海中的蕎麥花田，白色小花盛開，十分美麗。（記者歐素美攝）

種苗繁殖場農場主任陳學文表示，這次新社花海重現韓劇「鬼怪」場景，種植2公頃蕎麥田，並設置穿越時空的任意門，讓民眾置身浪漫的氛圍。目前蕎麥區開滿白色小花，十分美麗，還有30公尺的步道，可以讓民眾漫步其中。新社花海期間，種苗場並在太原火車站及豐原火車站，提供接駁車服務，服務時間為上午8點半至下午4點，約半小時一班。

新社花海重現韓劇「鬼怪」場景，在蕎麥田中打造穿越時空的任意門。（記者歐素美攝）

立委江啟臣今天邀集農委會相關單位到場會勘，他表示，新社花海是新社的印記及logo，也是山城重要的標記印象，希望每年愈辦愈好，轉型很好，但要往好發展，並建議種苗場可以結合客委會、在地等資源，帶動地方發展。

新社花海中的美麗大樹「幸福阿樟」。（記者歐素美攝）

新社區農會總幹事羅文正表示，新社花海舉辦期間，希望能結合農會做為平台，讓遊客在參觀花海後，也能到新社採果、住民宿等旅遊，讓農友受益。

種苗場派員在新社花海中加緊種植施工，以迎接11日的開幕。（記者歐素美攝）

江啟臣等在現場會勘時，還遇到新加坡遊客到新社花海參觀，江啟臣立刻發揮國民外交，推展新社觀光，建議遠來的遊客可以到新社採果、住宿。

新社花海中的可食地景區，種植約120種可食用的蔬菜，因採梅花形盆栽，有「梅花餐」之稱。（記者歐素美攝）

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