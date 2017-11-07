苗縣冠亞軍稻米展售 造型米料理吸睛

家政班媽媽製作的熊貓飯糰，造型可愛，相當吸睛。（記者鄭名翔攝）

2017-11-07 12:41

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕「苗栗縣鄉鎮市冠亞軍米暨米食創新行銷活動」今早於頭份市尚順育樂世界廣場舉辦，展售來自頭份、公館、後龍、三灣、三義、苑裡等6鄉鎮的冠亞軍稻米，現場提供300份75折兌換券，另外還有農會家政班媽媽親手製作的創意米食料理，吸引許多民眾到場搶買嘗鮮。

農糧署北區分署長蘇宗振表示，苗栗縣的稻農過去一直朝著有機、友善環境的耕作方式發展，雖沉潛10年未參加農糧署辦理稻米達人競賽，但今年一參賽就有兩位農友的稻米入圍，顯示苗栗縣的有機米品質一點不輸其他縣市。蘇宗振也強調，苗栗的有機米在台灣西部佔大宗，未來也希望把有機米朝集團式栽種，並搭配契作擴大發展，並藉由這次競賽活動推廣苗栗有機米。

苗栗縣得天獨厚的氣候及水質，除了盛產草莓、甜柿、紅棗等農產品外，也種植約4600公頃的稻米，尤其苑裡鎮就佔了1600公頃，有機米面積約有300公頃，堪稱苗栗米倉。這次全國競賽中，苑裡的兩位稻農也憑著栽種的有機越光米入圍「台灣有機組」的決賽。

另外，現場也有家政班媽媽們的創意米料理，有可愛的熊貓造型飯糰、傳統紅龜粿、壽司等作品。家政班指導員林金碧表示，近來飲食西化，希望透過多樣化的米食料理，除了協助稻農推廣外，也可以吸引更多年輕人多吃在地稻米。