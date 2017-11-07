愛稻一生 無米樂社區市集大放送

2017愛稻一生-時時大放送市集活動，11、12日在無米樂老街登場，消費集章送消費券，還有搭牛車等多樣體驗，歡迎民眾來感受台灣農村活力。（記者王涵平攝）

2017-11-07 10:58

〔記者王涵平／台南報導〕2017愛稻一生-時時大放送市集活動，11、12日在無米樂老街登場，消費集章送消費券，還有搭牛車等多樣體驗，歡迎民眾來感受台灣農村活力。

後壁區公所今邀地方各界人士為活動宣傳，區長魏文貴表示，無米樂社區為全國農村再生試辦示範社區，也是水保局宣導農生再生法案的案例，吸引全國社區前來觀摩參訪。102年在菁寮、墨林、後廍三里里民共同合作努力完成無米樂社區農村再生計畫，4年執行計畫，讓社區在公共設施環境環境改善、文化保存、環境教育、產業發展各面向都有卓越的表現。

101年榮獲推動農村再生計畫卓越培育獎、104年入選全國十大亮點活動農村再生社區、106年榮獲南市第一屆金牌農村競賽金牌，成為全台農再亮點社區。

後廍里長黃正雄表示，今年將打造閒置農會倉庫成餐廳與農特產品展售中心，取名為「糴糶棧」，希望趕在農曆年前開始營運。

11月11、12日在無米樂老街辦理2017愛稻一生活動，為農再產業活化，今年國慶典禮茄芷袋作為主視覺設計，取意2017團結一起，因為無米樂是稻米故鄉，以愛稻一生做活動主題，11日有在地表演團開場，牽手拍照打卡上傳即送活動專屬紀念馬克杯，到在地店家消費集章送後壁商圈消費券100元，銅板價體驗藍染、米麵包DIY，還有坐牛車遊老街。也邀校長樂團表演、11日晚上老街電影欣賞。