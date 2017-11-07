「國土計畫」讓農業縣無翻身餘地 雲縣府摃農委會

雲林縣有6萬3000公頃劃設第一類農地，縣府認為影響未來發展。（記者林國賢攝）

2017-11-07 11:00

〔記者林國賢／雲林報導〕「全國國土計畫」今天於彰化召開公聽會，雲林縣長李進勇指出雲林縣農地2/3列劃分「第一類農業用地」，連不利耕作地層下陷區也列入，綁死農地有效利用出路，「雲林縣根本沒有翻身餘地」，要求中央審慎評估。

農委會推動全國農地分級分區重劃管理使用，雲林縣配合全國糧食安全會議訂定2020年糧食自給率，雲林縣須配合控管7.75萬公頃農地，其中被劃分第一類農業用地（提供農業生產、產銷使用）面積高達6.3萬公頃，佔全縣耕地2/3強。

李進勇說，依此一規劃，雲林縣農地發展受到限制，此劃分方式不適當也不公平，嚴重剝奪農民的權益，讓貧窮縣市愈來愈窮，永遠沒有翻身的機會，必須重新檢討農地總量管制。

李進勇說，雲林縣高鐵以西屬嚴重地層下陷區，依農委會農地分級中，竟將其列為高耗水的農業用地，此劃分嚴重失當，加速地層下陷愈趨嚴重，甚至失去農地資源充分利用機會，背離土地規劃精神，目前國土計畫嚴重失真、失當，實有必要再重新檢視其劃設原意。

李進勇強調，同樣是土地，雲林的地主幾甲幾分的價格還比不上台北1坪地，劃為第一種農業用地，地價馬上受到損害，如此罔顧農民權益，中央應考量土地使用正義，擬定相關補償措施，以彌補農民的損失。