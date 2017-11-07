看呆了！2條雨傘節嘉義鬧區公園公然交尾

嘉義市香湖公園2條蛇激烈交纏、疑似打架，直擊的民眾都看呆了。（翻攝網路）

2017-11-07 10:26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕有民眾昨晚在嘉義市香湖公園步道，發現2條蛇身猛烈交纏，其中一條蛇的頭先用力攻擊另一條蛇的頭，被擊的蛇又反咬回去，蛇尾自分開到交錯，扭打在一起，激烈的交鬥如一場生態秀，讓到公園運動的民眾看傻眼，還用手機拍下兩條蛇交纏過程近1分鐘上傳網路，引起網友熱議討論是交配還是打架。

有網友留言，Discovery頻道曾演過，覺得2條蛇應該是在交配，但也有民眾認為，蛇扭打的情勢激烈，應該是打架。

嘉義大學兩棲爬蟲研究社員林思豪表示，從影片中兩條蛇動作激烈以及蛇尾端沒有交纏、可以輕易分開等情形研判，蛇在打架的機率較高，他說明，如兩條蛇在交配通常動作會更輕柔些，比較不會像這兩條蛇激烈扭動、要把對方壓制。

市建設處副處長黃世賢表示，香湖公園因定位為生態公園，保有很多植栽綠籬，還可觀察到諸羅樹蛙，因此比較會有昆蟲繁殖的條件，與其他公園不同；民眾如發現蛇出沒情形，立即避開不要靠近，晚上不要到草地走，另也會加強管理員加強巡邏，白天一有發現會立刻處理。

昨晚市消防局接獲民眾報案，出動第一大隊第一分隊員前往協助捕蛇，今將交由市建設處農林畜牧科安置。

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