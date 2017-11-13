天天吃好料》三星阿婆蔥油餅 獨特「小三」葱油餅

冠軍小珊蔥油餅特寫鏡頭。（記者江志雄攝）

2017-11-13 09:02

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭三星蔥名聞遐邇，三星蔥油餅更是不能錯過的在地特色美食，曾獲第一屆三星蔥油餅競賽「雙冠王」的阿婆蔥油餅，是當地人氣店家，標榜獨家口味的「冠軍小珊」鹹中帶甜，吃起來猶如「小三」般甜蜜。

三星鄉天送埤地區鄰近清水地熱公園、長埤湖風景區，也是羅東市區前往太平山、武陵農場中繼站，這裡有啥好吃的？當然不能錯過蔥油餅，短短50公尺就有阿婆蔥油餅等9處專賣店，空氣裡不時瀰漫餅香，路過遊客忍不住「聞香下馬」，三星鄉蔥油餅名氣響叮噹，被鄉公所列入「鄉餅」。

阿婆蔥油餅在20年前創店，目前交由第2代老闆楊智煌夫妻經營，店內有傳統蔥油餅、自行研發的「冠軍小珊」2種，傳統蔥油餅在麵粉加入青蔥下鍋油煎，吃起來酥酥的，屬於大眾口味。

「冠軍小珊」有青蔥、麻糬、培根，味道微甜，宛如「小三」般的甜、黏感覺，頗受年輕人喜愛，3年前在第一屆三星蔥油餅競賽，摘下冠軍及最佳人氣獎後一炮而紅，有些熟客點餐時，當眾大喊「我要小珊」，由於諧音接近「我要小三」，讓人莞爾。

如何做出好吃蔥油餅？楊智煌說，料好實在最重要，阿婆蔥油餅採用當天現採三星蔥，人工細切後，選用中筋麵粉加水、自製豬油攪拌，再依序醒麵、檊平、抹盬、舖蔥、捲起、切割、壓扁，最終油煎5分鐘，煎出香噴噴的蔥油餅。

住在台北的遊客林小姐，經朋友推薦指名「冠軍小珊」，她說，口味果真與眾不同，大讚有創意；宜蘭在地老饕陳先生偏好傳統口味，直指阿婆蔥油餅外酥內軟，蔥香濃郁，很有層次感。

阿婆蔥油餅位在三星鄉三星路7段，營業時間上午8點到晚間6點半，全年無休，今年從大學餐飲系畢業的第3代接班人楊宗益，已駐店見習，希學到上一代的功力，傳承在地好味道。

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