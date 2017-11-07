「翻滾吧！男人」 李智凱、黃克強12年前萌樣曝光

體操選手李智凱（右2）、黃克強（右4）12年前萌樣，後方是教練林育信。（資料照，記者江志雄攝）

2017-11-07 09:23

［記者江志雄／宜蘭報導］正在全國上映的紀錄片「翻滾吧！男人」，記錄宜蘭縣籍體操國手李智凱、黃克強心路歷程，12年前主演「翻滾吧！男孩」時的青澀小男生，如今已蛻變成男人。

導演林育賢執導的「翻滾吧！男孩」，用鏡頭記錄哥哥林育信帶領母校宜蘭縣公正國小體操隊，歷經苦練拿到全國冠軍熱血故事，傳達堅持理想信念。這部勵志性紀錄片，有「菜市仔凱」李智凱、「臭屁強」黃克強等7名小選手參加演出。

李智凱媽媽在羅東市場做生意，他從小在市場走跳，個性活潑，被暱稱「菜市仔凱」，6歲開始學體操的他，15年來走過低潮、歷經失敗及低潮，咬緊牙關撐過來，「堅持15年，拚一秒完美落地」，終於在今年世大運摘下鞍馬金牌。

林育信帶領公正國小體操隊治軍嚴謹，李智凱、黃克強經他嚴格調教，均入選台灣體操國手，對照12年前老照片，昔日學校師長說，「小男孩長大了！」

昔日主演「翻滾吧！男孩」紀錄片的公正國小體操選手，接受嚴格訓練的過程。（資料照，記者江志雄攝）

李智凱（左2）、黃克強（左4），出身於宜蘭縣公正國小體操隊。（資料照，記者江志雄攝）