立冬30度艷陽天 彭啟明：明轉涼北部降回20度

今雖為「立冬」節氣，各地依舊是晴朗稍熱的天氣型態。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-07 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕今清晨各地持續回暖，台北盆地溫度來到26、27度，與昨（6日）相比多了約4度，是全台清晨最暖的地方，氣象專家彭啟明表示，今各地都是晴朗略熱的天氣，明起將有另波東北風南下，溫度會再度下滑。

彭啟明指出，今天是24節氣中的「立冬」，不過與其字面意義不大相同的是，今全台各地多屬晴朗略熱的天氣型態，非常適合進行戶外活動，不過目前仍有水氣在台灣上空，東半部較為陰沉有偶陣雨。

彭啟明進一步表示，明（8日）開始將有另1波東北風南下，北部氣溫將會跌回20、21度，桃園以北到宜蘭等東北部地區將同為陰沉偶陣雨的天氣，中南部受影響較小，僅溫度略降。他說，週5（10日）高壓東移後會稍微回溫，但週末開始又有另1波東北風再度南下，強度與影響時間都會比前幾波更強。

此外，彭啟明也指出，由於中南部受東北風影響不大，維持穩定的天氣型態，讓空氣品質不良的狀況無法獲得排除，越往南部空氣越差，他說，雲嘉南到高屏甚至會出現部分地區達所有族群不健康等級的水準，提醒上述地區的敏感族群務必減少在戶外劇烈活動的次數。