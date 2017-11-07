邊洗菜邊摳腳... 她一直被炒還爽賺和解金

一名劉姓女子被踢爆，2年多來在多家早餐店、小吃店找工作，求職面試時表現正常，錄取後卻「大走鐘」，故意被解雇。早餐店示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2017-11-07 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕早餐店注意了！一名劉姓女子被踢爆，2年多來在雙北多家早餐店、小吃店找工作，求職面試時表現正常，錄取後卻「大走鐘」，不僅在客人面前摔碗盤、用「乾洗法」洗蔬果，還邊摳腳邊洗菜，雇主受不了，將她解雇，卻被劉女以未替員工保勞保、就業保險等理由向勞工局申訴。至今已調解成功52件，劉女友因此拿到約15萬元和解金。

《蘋果日報》報導，46歲的劉姓女子儼然是「早餐店殺手」，2年多來多次求職，工作幾天後就故意擺爛，等著被炒魷魚，她看準小吃店或早餐店可能沒幫員工保勞保、提撥退休金或沒有就業保險，被炒後向勞工局申請調解，有的店家自覺理虧或想息事寧人，便給付2、3千元和解金。新北市勞工局透露，劉女2年來申請調解約132案，調解成功52件，拿到約15萬元。

報導提到，店家抱怨，劉女面試時表現得很積極，到職後卻故意做出各種怪異行為，包括遲到，丟鍋貼，送餐點給客人時重摔餐盤，不用水清洗小黃瓜卻用手搓乾洗，邊摳腳邊洗蔬果等，且劉女最常應徵中、永和店家，其中不乏知名的「美而美」與「永和世界豆漿大王」，許多老闆對她記憶深刻。有的店家透露，開業10多年從未見過這種人，如今請員工都擔心被騙。