立冬高溫31度非異常 吳德榮：週末恐有颱風生成

氣象專家吳德榮解釋，「立冬」是指冬季的開始，並非冷才是正常。（資料照，記者黃志源攝）

2017-11-07 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕今天是24節氣中的「立冬」，許多民眾會進補好過冬，不過氣象局表示，台灣各地今天持續回暖，西半部高溫可達30至31度。氣象專家吳德榮解釋，「立冬」是指冬季的開始，並非冷才是正常，他也提到，最新模式模擬顯示，週六（11日）熱帶擾動通過菲律賓，進入南海後，有機會發展成第24號颱風。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」發文表示，「立冬」在節氣上是指冬季開始，並非指當天要冷才是正常；因冷空氣南下是呈波動狀，冷暖交替，今天台灣只是正巧處在大幅回暖的時間，遇上秋老虎，若說是天候異常，就是誤會一場了。

吳德榮也說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬，今雲系東移，東半部有局部短暫雨；西半部晴朗穩定，最高溫將升至31、32度以上。明（8日）東北風略增強，桃園以北、東北部、東部有局部雨。週四（9日）降雨範圍略縮小，主要在北海岸、北部山區及東北部，桃園以北山區的平地也有飄雨機率，冷空氣雖不強，但要注意高溫降幅仍然很大；新竹以南皆為晴朗穩定、中南部日夜溫差大。

模式模擬顯示，週六（11日）熱帶擾動通過菲律賓，進入南海，有機會發展成第24號颱風，但直接侵襲台灣的機率不高。