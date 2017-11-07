立冬還飆31度 明起東北風一波波再報到！

今天各地將持續回暖，西半部高溫可達30至31度，不過未來一週東北風將一波波再報到。（資料照，記者黃志源攝）

2017-11-07 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕外海雲系移入影響，今天清晨東半部有較明顯的雨勢，西半部則是偶有些飄雨，白天開始水氣減少，西半部陽光可露臉，東半部及大台北東側降雨也將減緩，但仍有些短暫雨。今天是立冬，不過各地持續回暖，西半部高溫可達30至31度，不過未來一週東北風將一波波再報到。

中央氣象局指出，今天各地感受仍稍微悶熱，西半部高溫可達30至31度，東半部約28度上下，夜間清晨則在21至23度間，低溫也略有回升。空氣品質方面，今天因擴散不良，高屏及雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

另外氣象局提醒，隨著東北風減弱，各地風力也逐漸轉小，不過明天沿海還是有較強陣風出現，甚至東半部、恆春半島還有長浪發生的機率，前往海邊活動仍請注意安全。

氣象局預估，未來一週東北風一波波，降雨多集中於北部、東半部地區，北台灣溫度起伏較大、其他地方日夜溫差也大，週三、四第一波東北風南下，北部及宜蘭溫度降至20到25度間，週六至下週一（13日）另一波東北風南下，這波冷空氣勢力較強，北台灣低溫下探19度、天氣轉涼，中南部溫度也略微下降。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 30 23 ~ 30 24 ~ 30 22 ~ 28

今天清晨東半部有較明顯的雨勢，西半部則是偶有些飄雨，白天開始水氣減少，西半部陽光可露臉，東半部及大台北東側降雨也將減緩，但仍有些短暫雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）