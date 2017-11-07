11/07 各報重點新聞一覽

2017-11-07 06:10

自由時報

解決產業缺地 賴揆3箭釋地1442公頃

為解決產業缺地問題，行政院昨召開「排除企業投資障礙五缺之缺地」記者會，行政院長賴清德提出「公有土地優惠釋出、民間閒置土地輔導釋出、產業用地開發與更新」三大策略、十二項具體作法，將以一三五億元前瞻計畫預算經費，在五年內釋出一四四二公頃產業用地，滿足企業設廠投資需求。

詳見解決產業缺地 賴揆3箭釋地1442公頃。

侮辱國旗罪違憲？ 恐牴觸言論自由 高院聲請釋憲

主張台獨的台灣國成員陳儀庭、陳妙婷及友人吳馨恩，前年國慶日割損新北市中正橋上十多面國旗，一審新北地院簡易庭依侮辱國旗罪判拘役二十天，但新北地院二審改認三人政治意見應受言論自由保障，改判無罪；檢方提起上訴，高等法院認為，刑法侮辱國旗罪確有牴觸憲法言論自由、思想自由及比例原則之虞，昨裁定本案停止審判，並聲請釋憲。

詳見侮辱國旗罪違憲？ 恐牴觸言論自由 高院聲請釋憲。

寵物管理「照」得住？ 擬推狗臉辨識

零撲殺政策二月上路，各地收容所狗滿為患，坊間更傳出流浪狗傷人事件。昨於立院，有立委要求加強寵物植入晶片，但新上任的農委會畜牧處長謝耀清回應指出，晶片成效不佳，未來擬改推「狗臉辨識」，透過生物辨識及人工智慧，可記下狗貓等寵物外觀和體型作為辨識；曝光的新構想隨即引發熱議。

詳見寵物管理「照」得住？ 擬推狗臉辨識。

蘋果日報

賴揆拍板 7休1鬆綁3招把關

一例一休政策確定走入歷史！行政院長賴清德昨主持行政立法協調會報，拍板確定《勞動基準法》修法方向，「7休1」若經中央目的事業主管機關等3單位同意，即可鬆綁，單月加班工時上限為54小時，且3個月合計上限不得超過138小時，輪班間隔時間也將以11小時為原則。企業界認為鬆綁不夠，會繼續與政府溝通，勞團則批草案無法落實，完全向資方傾斜，揚言後天將到政院抗議，讓賴清德聽到勞工的心聲。

扯 遊俄返台變「中國人」

在台中市開旅行社的顏姓男子上月招二十人旅行團，委由可樂旅遊出團安排赴中國東北及俄羅斯海參崴旅遊行程，並持中華人民共和國一次性臨時旅行護照免簽入境俄羅斯，返台後疑遭檢舉持有中國護照，遭移民署通報戶政所撤銷其戶籍及註銷護照。顏男不滿出國玩一趟，回台竟變成中國人，向立委顏寬恆陳情要回復身分，顏痛批：「移民署的太過草率！」移民署則說，如經查證顏男確未涉及身分轉換，將盡速協助其回復身分。

聯合報

7休1有條件鬆綁 3層把關才可連上12天班

勞基法「一例一休」爭議要怎麼修，行政院長賴清德昨主持行政立法政策協調會報，拍板「七休一」放寬增設三道把關機制，須經中央目的事業主管機關和勞動部同意，並經工會或勞資會議通過，才可調整例假、連上十二天班；另輪班制勞工換班間的休息時間以十一小時為原則，每月加班工時上限則從四十六小時調高到五十四小時，但三個月內最多只能一三八小時。

美日元首峰會 勾勒「自由印太」新戰略

美日元首峰會六日在東京舉行，美國總統川普與日本首相安倍晉三聲明，為促使北韓放棄發展核武與彈道飛彈，將把壓力提升到最大限度，川普說，「戰略忍耐的時代已經結束」。此外，川、安兩人並對打造「自由開放的印度洋-太平洋」共同戰略願景達成共識；這是美國總統川普首度拋出自由開放的印太戰略觀。

中國時報

宋楚瑜將與東協領袖對話

2017年亞太經合會（APEC）經濟領袖周昨（6日）在越南峴港登場，今年越南首創「APEC領袖與東協領袖非正式對話」活動，預計周五（10日）下午舉行，我領袖代表宋楚瑜亦受邀出席，與會者除美、日、大陸等20位經濟體領袖或代表外，緬甸、寮國、柬埔寨等亦受邀請，這是我政府第一次與東協10國元首的對話會議，宋楚瑜將在會中說明政府的新南向政策，表達願與東協國家加強經貿合作。

回應超齡 戴謙「發揮邊際價值」

行政院火速核定戴謙人事案後，中油昨日召開臨時董事會正式推選其出任董事長，從養鴨博士、南科管理局首任局長，如今轉戰石化界，面對外界諸多質疑，他強調，在過去每個階段的成績，都經得起檢視，以南科為例，從籌備時砍甘蔗開始，至今，創造逾8萬個就業機會，躋身全球最環保園區，他有信心能助中油度過重重困境。