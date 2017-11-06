車城景觀橋燈問題多 七彩燈光竟「兩好三壞」

2017-11-06 23:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕車城景觀橋上的光雕燈損壞問題，從去年初通車後問題不斷，9月份進行測試後，燈管仍持續損壞不亮，讓不少慕名前往的攝影愛好者相當失望，營建署南區工程處強調，將持續要求廠商改善，不會驗收耐用度堪慮的燈具。

測試的七彩景觀燈，曾吸引不少攝影愛好者取景，但燈具「兩好三壞」的三流品質，當地攝影師老許等人痛批「恆春半島公共建設彷彿無政府，該亮的不亮、該蓋的不蓋」，難怪人口不斷外流，連觀光客都不想來。

面臨接管「燈具」壓力的車城鄉公所，秘書張雪屏指出，景觀橋上的燈具從通車至今不曾持續「全亮」，燈具還都是需要進口的特製品，每支燈管要價超過3千元，鄉公所如果接手管理，光更換燈具就會拖垮財政，不更換會被罵到臭頭，希望營建署督導廠商，更換適合恆春半島天候的耐用燈具，再點交給鄉公所管理。

營建署南區工程處表示，經過近兩個月測試，確實有部分燈具損壞不亮，或是因為角度看不到燈光，比率約在1成上下，這組景觀燈設計者不了解恆春半島的落山風及海鹽，當初未考慮特殊天候因素，在設計上確實有瑕疵，目前廠商購買許多燈管備品，待12月保固期滿會勘後，會將備品交由鄉公所使用，至於更換其他較適合的燈具問題，未來可再進一步研究改善。

車城景觀道路斥資12億5千萬元打造，號稱「全縣最豪華」道路，由車城海口至龜山全長5.6公里，通車後問題不斷，又遇上莫蘭蒂16級颱風摧殘，105年1月29日由屏東縣長潘孟安及地方人士風光宣布通車至今超過1年，營建署仍無法景觀燈移交車城鄉公所。

跨越四重溪和保力溪的龜山及福安兩座景觀橋，號稱創造夜間特色的1600餘隻光雕景觀燈管，一直處於損壞維修狀態，僅在103年及今年9月至今測試。