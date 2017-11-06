蝦米？蝦米！東港朝隆宮媽祖註冊專屬「蝦米媽」

東港朝隆宮的「迓媽祖」，鑾駕班成員全是女性。（記者陳彥廷翻攝）

2017-11-06 23:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港朝隆宮奉祀媽祖，和東港東隆宮、福安宮，合稱地方3大公廟，朝隆宮的媽祖因為靈驗殊勝，被信徒取了個非常親切又可愛的尊稱「蝦米媽」，不過一般農曆「三月迓媽祖」，朝隆宮以往6年才辦1次，不少信徒殷切期盼能提早，去年新任董監事會上任，經擲筊徵求「蝦米媽」同意，公告明年農曆3月起，「蝦米媽巡安遶境活動」將改為2年1科，可說是立廟數百年來的大變革。

媽祖是許多討海人的信仰主神，東港這個大型漁港自然不例外，而東港朝隆宮媽祖還有個可愛的稱呼叫「蝦米媽」，就與地方產業息息相關，據耆老相傳，朝隆宮除位在港口貿易熱絡有「港郊媽」之稱外，建廟後某次要「迓媽祖」求平安，但欠缺經費，當時求筊，媽祖娘娘豪爽答應要信徒放心舉辦遶境，而好巧不巧，此時東港外海漁民也開始捕獲「櫻花蝦」，現在櫻花蝦還成為東港三寶之一，而高品質、富含鈣的櫻花蝦交易活絡後，改善居民生計，信徒也才能成功辦完遶境，「蝦米媽」之名，從此不逕而走。

媽祖本就是漁民的主要信仰，加上朝隆宮媽祖還有這筆極具歷史及地理特色的稱號，廟方去年向政府註冊「蝦米媽」成專屬名號，但全台「三月迓媽祖」不少地方是年年舉辦，可是朝隆宮從以往3年1度卻與另1場民俗盛事、也是3年1科的「東港迎王」幾乎等於輪年舉辦，不少轎班人員及信徒反映恐過於頻繁致疲累，朝隆宮後來改為6年1科。

「蝦米媽」出巡 女性擔綱

媽祖因為是女性神明，朝隆宮出巡時的「如意」、「鑾駕」班，都由女性擔綱，女神和女性在一般以男性為主的廟陣人員中相比非常突出，也是遶境、改運時的一大看點，但6年1科卻是讓不少信徒引頸期盼等到天荒地老，近年又再浮現更改聲浪，朝隆宮經向媽祖擲筊徵得同意後，從明年開始改為2年1科。

朝隆宮董事長郭廷周表示，媽祖是海口人的主神，這次變革，將回歸單純的迓媽祖，僅「蝦米媽」由「龍車鳳輦」載駕出巡，雖然和迎王同年，但因廟內其它神尊不再需請轎班扛駕出巡，反而能減少轎班負荷，未來將邀請鎮內的媽祖廟和各庄里公廟，也歡迎各廟陣報名，但仍須篩選，未來預計為2年1科，盼打造專屬為「東港蝦米媽」的特色民俗祭典。