動用近20億接台66線 中壢龍慈路延伸工程啟動

2017-11-06 23:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府新建工程處辦理「龍慈路延伸至台66線」新闢道路工程，全長共2351公尺，寬30公尺，分二階段執行，其中「龍慈路與龍岡路三段路口至營德路」路段即起至10日公開閱覽，預計11月中旬上網招標，12月中旬開標，以今年底動工、108年底完工為目標；屆時中壢、平鎮後站地區將以龍岡路、龍慈路口為基準點，建立四通八達的交通網絡，解決外環道路塞車問題，打通任督二脈。

新建工程處處長陳智仁指出，「龍慈路延伸至台66線」新闢道路工程總經費約19億7500萬元，包括用地費約15億元、工程費約4億7500萬元，和拓寬後的龍岡路一樣規劃路寬30公尺，規劃雙向4線道、人行空間、自行車道、部分路段設置路邊停車空間，形塑林蔭樂活的鄉道風貌。

即起辦理公開閱覽的「龍慈路與龍岡路三段路口至營德路」路段，屬都市計劃內路段，全長1170公尺，工程標案預算金額2億6152萬餘元；營德路至台66線路段屬都市計劃外路段，全長1181公尺，預計明年5月完成細部設計後，即進行工程發包程序。

中壢現行道路系統主要仰賴龍岡路、中豐路、金陵路及中山東路等南北走向的道路對外連結，東西向的橫向連結道路較少，且中壢南側除環中東路及鄉道桃72道路外，其間長達4公里處並無良好道路提供東西向交通的服務，造成環中東路及中山東路、龍岡、金陵等道路交通量大、易壅塞，民眾繞道而行十分不便，市府於龍慈路與龍岡路三段「T字」路口，將龍慈路往西南延伸至台66線東西向快速公路觀音—大溪線，以貫通區域的東西向交通，紓解既有道路的交通負荷量。