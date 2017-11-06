滾球滾不動得重修！中原室設學生上場拚pass

中原大學設計學院別開生面的滾球競賽，學生上場拚pass（記者李容萍攝）

2017-11-06 22:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中原大學設計學院室內設計系結合創意設計、結構實作與刺激賽程舉辦「創意滾球」競賽，120位大一學生利用各式各樣的材料做出直徑1公尺的類球體，今齊聚大草坪上各自滾動自己設計的球體作品，學生緊盯球體，因為「滾得動就pass，滾不動就我滾，明年重修！」

場上每顆球的尺寸都超過1公尺，有些長得像渾身帶刺的大海膽、水母、章魚， 有些像白色婚禮蓬裙，甚至像以多邊型組合起來的空心大球，吸引不少目光，每個作品的製作目標都是要「很會滾」。

活動分12組、每組10人輪流進行，各組學生5分鐘內要將球體成功推動5公尺不能解體，未達標的不能進下午的作品評分。不過，看似簡單的操作在競賽出現許多「意外插曲」，有的造型華麗特殊，與一般「球型」概念差很大，卻可以快速滾動5公尺；有的看似夠圓、夠堅固卻不容易推動，現場加油聲、笑聲響徹中原大草坪。

設計學院院長陳其澎表示，中原大學除了以專業設計教育為課程核心，更主張設計必須以人為本、親身走入設計場域，因此強調實作教育，希望讓學生在基礎的課程中學習到最重要的設計理念，也會對未來的就業有更大幫助。