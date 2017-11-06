這場服裝秀很不「衣」樣 稻草、寶特瓶都上身

治平高中學生以回收的稻草製衣。（記者李容萍攝）

2017-11-06 22:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區治平高中家政群（時尚造型科、美顏技術科）17日下午1時將舉辦「美力特色時尚秀」畢展，開放民眾參加；學生結合新課綱「多媒材創作實務」課程，運用稻草、羽毛球、寶特瓶、吸管等生活周遭常見的材料，製作畢展整體造型，轉換成獨一無二的藝術品，部分作品將進軍全國賽，學生有信心贏得好成績，今天搶先在校園亮相，令人驚艷！

其中，作品「豐稔」利用學生自家農耕收割後的稻草，透過泡醋、熨燙，以及編織頭髮的技巧，製成別出心裁的秀服；作品「絮羽紛飛」回收羽球隊淘汰的羽球，拆解後利用堆疊、放射狀排列、縱橫交錯等技巧和搭配高彩度色彩；作品「創世神話」採用常見寶特瓶及吸管等廢棄材，運用美甲及彩繪所學，創造繽紛華麗的風格，很吸睛。

家政職群科主任袁淑娟表示，今年畢業時尚發表展演學生運用整體造型，跳脫傳統框架的思維，發表的主題以多元及環保、複合媒材作為整體造型主要架構，透過翻轉教學開啟時尚造型領域新視野，學生藉由專題製作課程發想及落實造型藝術的創作。

治平高中學生以回收的羽毛球製衣。（記者李容萍攝）

治平高中學生以回收的寶特瓶、吸管製衣。（記者李容萍攝）