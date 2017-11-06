東港櫻花蝦「3限」開捕 夢幻逸品後勢看漲

2017-11-06 20:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全世界現在僅台灣和日本靜岡縣海域可捕獲櫻花蝦，東港組成櫻花蝦產銷班期永續蝦源，今天是本次收獲季首日，也出現新變革，原本蝦箱重量從每箱20公斤縮減為15公斤，單箱總價也因此減低不少，但仍出現1箱4800元左右的高價，漁民、業者仍看好「東港三寶」後勢上漲。

屬「東港三寶」的櫻花蝦被日本人視為夢幻逸品，台灣所產櫻花蝦以外銷為主，東港區漁民成立產銷班定下「3限」，每年11月到隔年5月「限時」捕撈、「限額」捕蝦船近120艘、每船捕獲量「限量」180公斤，近年櫻花蝦身價上漲，是漁民出海討海主力生財工具，去年全東港產銷班產值逼近5億元，是東港漁業龍頭之一。

富含鈣質的櫻花蝦為浮遊性蝦類，捕撈時發光、成群出沒看，起來像日本櫻花紛落般美景得名，在東港則稱為「花殼仔」，近年宜蘭海域也發現有櫻花蝦，但東港管理機制仍獨步全球，為讓工作更為順利，今年從每船每次出海限9箱、每箱20公斤，縮減為每箱15公斤，但能捕撈12箱，總重量不變。

首天開捕，約百艘櫻花蝦船開搶好采頭，但因每箱減為15公斤，拍賣均價明顯不敵去年，出海開捕的櫻花蝦船長林清崇說，以往為湊齊20公斤1箱，必須把蝦身在箱內疊高呈「櫻花蝦小山」狀，但在運送途中卻易灑落，業者購回也得再分裝影響效率，在漁民反映後，今年也改為15公斤1箱的變革，不必再冒險疊高。

林清崇表示，今年較為奇特的是，已經出海超過3浬，但捕獲的卻仍屬常見且較低價的「中蝦」，應是水溫熱，導致櫻花蝦捕獲量不如預期，但仍希望天公作美，讓已盼了半年的漁民能再帶來豐收。

東港區漁會漁民代表陳春朝則說，櫻花蝦被日本人視為夢幻食品，小小1尾，日本在壽司店的計價單位卻是用「隻」來計算，東港今天剛開盤，蝦源還難以預測未來捕撈狀況，且每年開市狀況都不同，但這陣子確實以「中蝦」最多。