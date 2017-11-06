啟動遷村 320年鳳林宮最後一次在大林蒲建醮

2017-11-06 20:11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕有320年歷史的鳳林宫12月建醮，也因大林蒲啟動遷村，將是最後一次舉辦，不僅開枝散葉的大林蒲人踴躍響應，來自全國200多文武陣頭參香贊普，廟方說「這絕對是今年南部最大的一場」。

鳳林宮有座明朝年間木製香爐，這個「鎮廟之寶」在104年4月間突然發爐，廟方經請示主神「三府王爺」（溫、朱、池府王爺），整建年久失修廟宇外觀及佛具，105年8月竣工，同時決定今年底舉辦「鳳林宮啟建五朝祈安清醮大典」。

鳳林宮主委許木成表示，鳳林宮第一次建醮在清光緒32年（1906年）， 距離最近一次也已39年，加上遷村受到關注，有200餘文武陣頭參加，普度供桌超過3千桌，是鳳林宮建廟以來最盛大的一次。

特別的是，鳳林宮還與紅毛港村庄舉辦原有地界交接，這在全國相關科儀中相當罕見。許木成說，紅毛港雖已經遷村，但神明指示要普度還逗留的孤魂野鬼，4月間「三府王爺」親往紅毛港飛鳳寺、飛鳳宮、濟天宮、朝鳳寺及朝天宮舊址辦理交接，並到重建的5大廟邀請觀朝鑑醮。

鳳林宮為大林蒲先人於清康熙36年（1697年）結廬奉祀，除了木製香爐，還有個荷蘭文書寫「東印度公司」字樣的晨鐘，都在創廟時就已存在，原有一對手工細緻的芭蕉扇，也是珍藏骨董，但其中一個已經遺失。

政府已經展開大林蒲遷村程序，這是鳳林宮最後一次在原地建醮，許多散居各地的大林蒲人相當關切，地方更是全力動員，社群網站討論熱烈。

鳳林宮建醮於12月9日起一連進行5天，6日起吃素長達8天，16日舉辦遶境。